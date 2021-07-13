الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ليستقر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرش واحد" ببنك الإسكندرية ليسجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع.

 

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

 

 

cf98b5ad51.jpg

 

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

40523e3b6e.jpg

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

 

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

a0deb9280b.jpg

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

444dfb5c29.jpg

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا