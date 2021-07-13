شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ليستقر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرش واحد" ببنك الإسكندرية ليسجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.