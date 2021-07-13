شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل من منصة جوجل بلاي وآب ستور والان مع تفاصيل الخبر
كما أوضح عبد القادر أن تطبيق المحمول يمكنه التحقق من صحة البيانات الواردة بالفاتورة الالكترونية خلال عملية الإصدار، كما يمكن الممول أيضا من استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات على المنظومة من خلال تطبيق المحمول، وإرسال الاشعارات اللحظية لكل من مصدر ومستلم الفاتورة، هذا مع إمكانية رفض المشتري للفاتورة المستلمة أو إلغاء البائع للفاتورة المصدرة من خلال تطبيق المحمول.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إجراء بعض التحديثات على البيئة الاختبارية وبيئة التشغيل الفعلي للمنظومة وذلك بإضافة خاصية التسجيل للممولين ذاتيًا على البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية (البورتال وتم إرسال كافة الخطوات اللازمة لذلك من خلال إرسال ايميلات لممولي مراكز كبارومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة لشرح وتوضيح هذه التحديثات وليتمكن الممولون من القيام بها بكل سهولة .
وأضاف عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أوخدمات الدعم الفنى الميدانى المقدمة من شركة إيفينانس، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني:
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى: https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php