شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل من منصة جوجل بلاي وآب ستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق تطبيق المحمول Egyptian eInvoicing الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على كل من منصة جوجل بلاي (Google play ) ومنصة اب ستور (App store) والتي تتيح للممول المسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من الوظائف الهامة للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنها إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها لحظيًا إلى المصلحة من خلال تطبيق المحمول (ولكن هذه الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة Android فقط )، كما أنه يتيح توفير خاصية التوقيع الإلكتروني على الفواتير (وهذه الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة Android فقط ومن خلال SD Card محمل عليه شهادة التوقيع الإلكتروني ويمكن الحصول عليه من خلال شركة ايجيبت تراست أو شركة مصر للمقاصة).

كما أوضح عبد القادر أن تطبيق المحمول يمكنه التحقق من صحة البيانات الواردة بالفاتورة الالكترونية خلال عملية الإصدار، كما يمكن الممول أيضا من استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات على المنظومة من خلال تطبيق المحمول، وإرسال الاشعارات اللحظية لكل من مصدر ومستلم الفاتورة، هذا مع إمكانية رفض المشتري للفاتورة المستلمة أو إلغاء البائع للفاتورة المصدرة من خلال تطبيق المحمول.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إجراء بعض التحديثات على البيئة الاختبارية وبيئة التشغيل الفعلي للمنظومة وذلك بإضافة خاصية التسجيل للممولين ذاتيًا على البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية (البورتال وتم إرسال كافة الخطوات اللازمة لذلك من خلال إرسال ايميلات لممولي مراكز كبارومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة لشرح وتوضيح هذه التحديثات وليتمكن الممولون من القيام بها بكل سهولة .

وأضاف عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أوخدمات الدعم الفنى الميدانى المقدمة من شركة إيفينانس، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني:

[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى: https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php