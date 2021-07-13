شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخاصة بتيسير إجراءات سياحة اليخوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيما لذلك النوع من النشاط السياحى، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنه؛ انعقد بمقر وزارة النقل الاجتماع الأول للجنة برئاسة وزير النقل، وبحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وذكر البيان أنه تم مناقشة الآليات والإجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخريطة الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لانشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وكذلك اطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هي الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية بالاضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة وضع الالية النهائية بكافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ " النافذة الواحدة لسياحة اليخوت " ليتم تقديم التقرير النهائي لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.



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