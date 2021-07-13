شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سدافكو" تُقر توزيع 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني من عامها المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 96 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 32 مليون سهم، بواقع 3 ريال للسهم، بما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح في 5 أغسطس المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2020، بقيمة 95.999 مليون ريال، بواقع 3 ريالات للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 30%.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 260.9 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 مقابل أرباح بلغت 265.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية (مخصص الذمم المدينة التجارية) والتي انخفضت بمقدار 12.1 مليون ريال سعودي (2.1 مليون ريال سعودي مقابل 14 مليون ريال سعودي العام الماضي) بسبب كفاءة التحصيل والمتابعة.