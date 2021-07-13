شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين أرامكو السعودية والطاقة السودانية بمجال النفط والغاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تتعاون شركة أرامكو السعودية مع وزارة الطاقة السودانية بمجال النفط والغاز والكهرباء والطاقات البديلة.

ويستهدف التعاون تمهيد الطريق للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز، إلى جانب توفير المنتجات النفطية للسودان وفق الأسس التجارية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكان وفد سوداني قد زار المملكة لمدة 4 أيام (5-9 يوليو) واجتمع خلال الزيارة بوزراء الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، النقل، التخطيط الاقتصادي، والاتصالات، بجانب التباحث مع صندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي السعودي، وعدد من الشركات السعودية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كل من إي آي جي، وشركة مبادلة للاستثمار، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو.

وقالت شركة أرامكو السعودية في مطلع ذات الشهر السالف ذكره إنها تقيم في الوقت الحالي العديد من الفرص الاستثمارية في أنشطة المصب والمناطق الجغرافية ذات النمو المرتفع والطبيعي، من أجل تحسين الأداء المالي والتشغيلي لأصول أنشطة المصب.

ويتضمن هذا الأمر زيادة السعات وترقية الأصول وتحسين عوائد المنتجات وتحقيق المزيد من التكامل الإضافي للبتروكيماويات. ولدى الشركة حزمة مشروعات استراتيجية في أنشطة المصب من بين الأكبر في العالم.