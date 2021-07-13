شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تقود "هرفي للأغذية" للربحية خلال الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 26.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 34.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 34.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 24.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المبيعات بنسبة 88%، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف التمويلية والمصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق .

وارتفعت الإيرادات إلى 320 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 170.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 52.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 9.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53.6 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 196.1 مليون ريال في العام 2019.