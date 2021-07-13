شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "جرير للتسويق" 9% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 9.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 189.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 208.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 205.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 227 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض مبيعات الأونلاين كثيراً مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي شهد أداءً استثنائياً لمبيعات الأونلاين أثناء الحظر والاجراءات الاحترازية للجائحة (وخاصة قسم الكمبيوتر نتيجة التعليم والعمل عن بعد) والذي كان مدعوماً أيضاً بالمبيعات الاستثنائية في نهاية الربع المماثل من العام السابق قبيل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة.

وتراجعت الإيرادات إلى 2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 456.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 460.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 337.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 327.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.