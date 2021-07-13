شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" وبورصة سيكس السويسرية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بينهما واتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين تدخل حيز التنفيذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور وزير المالية السويسري أولي ماورر، أعمال الحوار المالي السعودي السويسري الثاني، في مدينة زيورخ السويسرية.

وشهد الحوار حفل توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين "تداول" وبورصة سيكس السويسرية، وكذلك حفل دخول اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين الصديقين حيز التنفيذ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى استعراض التطورات الاقتصادية الحالية في البلدين على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك رؤية 2030، مع التركيز على موضوع "الابتكار في القطاع المالي" وإلقاء نظرة شاملة على هذا القطاع الحيوي.

وجرى تبادل الأفكار حول رقمنة الأسواق المالية، والتمويل المستدام، وإدارة الديون. كما ناقش الحوار سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد السويسري فيما يتعلق بالأسواق المالية والبرامج التدريبية والضرائب والبورصة.

وكانت النسخة الأولى من الحوار المالي السعودي السويسري قد استضافتها الرياض في شهر أكتوبر 2019م، حيث يذكر أن سوق المال السويسري يحتل المرتبة الـ13 بين أكبر أسواق البورصة العالمية.

وتضم بورصة "اس آي إكس" السويسرية أكثر من 235 شركة منذ 2018م، وتعد "اس آي إكس" أحد أكثر أسواق البورصة تنوعاً من حيث فئات الأصول وتمثيل القطاعات.

وتضم بورصة "اس آي إكس" أكثر من 500 سند مالي من أكثر من 200 دولة واقتصاد، ويملك المستثمرون الأجانب نحو 60% من الأسهم في أعلى الشركات السويسرية المدرجة بالبورصة.

وتمتلك سويسرا أحد أسرع قطاعات التقنية المالية نمواً على مستوى العالم مع وجود أكثر من 350 شركة تقنية مالية في 2018. كما يُعد القطاع التقني المالي لديها أحد أكثر القطاعات المتنوعة عالمياً.

وتحتل زيورخ وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة بين مدن العالم التي تستضيف مراكز التقنية المالية.