شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة السعودية" تستهدف جذب 115 مليار ريال استثمارات في التعدين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية بالسعودية، صالح عبدالله العقيلي، إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في قطاع التعدين بقيمة 115 مليار ريال بحلول عام 2025.

وأضاف أن الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين بلغت نحو 5 مليارات ريال كإيرادات مباشرة وغيرة مباشرة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن المملكة تستهدف الوصول بالإيرادات الحكومية من القطاع إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ورفع مساهمته بالناتج المحلي ما يعادل 4 أضعاف وضعه الحالي ليصل إلى 287 مليار ريال.

وأوضح العقيلي، أنه من بين مستهدفات قطاع التعدين، تخفيض واردات المملكة إلى النصف لتصل 37 مليار ريال كصافي واردات.

وقال إن الفرص المتاحة بالتعدين للمستثمرين المحليين والدوليين متنوعة، وجرى عمل دراسة تفصيلية لعدد من الفرص الاستثمار بالقطاع، نتج عنها مستهدفات مثل التوسع بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتصبح المملكة من بين أكبر 3 دول منتجة للأسمدة.

وأضاف أنه من المستهدف زيادة إنتاج المعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس إلى نحو 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وأن تكون المملكة من أول 10 دول في إنتاج الألمنيوم والصناعات التحويلية المرتبطة به، وكذلك نستهدف سلاسل قيمة جديدة مثل معادن التيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة وقد وضعت الاستراتيجية أهدافا محددة لهذه المعادن.

يشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أظهرت، مؤخرا، ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في مايو 2020 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وذلك نتيجة النمو الكبير في إنتاج نشاط التعدين واستغلال المحاجر 0.8%.

ورفعت السعودية إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2020 إلى 8.5 مليون برميل يومياً في شهر مايو 2021.