شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"ملاذ للتأمين": نظام المباني السكنية التأميني الجديد يغطي 10 سنوات بعد انتهاء إنشاء المشروع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال فواز الحجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين، إن إقرار منتج التأمين على عيوب البناء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بعد اعتماد الوثيقة الأساسية من قبل البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء بالتوازي مع إقرار كود البناء السعودي.

وأضاف الحجي، أن النظام الجديد عبارة عن منتج موجه بشكل رئيس لشركات المقاولات بحيث ينص على استيفاء المقاول بعض المتطلبات والشروط قبل الحصول على شهادة التأمين، بحسب موقع قناة العربية.

وذكر الحجي أن هذه الشروط تتضمن بيانات المقاول المسؤول عن الإنشاء، وبيانات مالك العقار وبيانات المكتب الهندسي والشركة المشرفة مع وصف تفصيلي للمشروع وتقرير مفصل عن فحص التربة وإجمالي التكلفة الإنشائية.

وأفاد بأن هذا المنتج التأميني يغطي مدة 10 سنوات بعد انتهاء إنشاء المشروع، ويهدف إلى حماية المبنى من أي تصدعات أو انهيارات.

ولفت الحجي إلى أن الوثيقة تعوض عن أي ضرر بالمبنى حتى وإن كانت الأضرار تعتبر ضمن التشطيبات النهائية والسيراميك والدهانات، بالإضافة إلى بعض الإضافات التي يطلبها المتقدم للحصول على الوثيقة.

وقال، إن التطوير بدأ بشكل مرحلي مع نهاية عام 2020 وكانت البداية على المباني التجارية تحديدا، وتم إصدار عدد من الوثائق بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة للحصول على شهادة التأمين.

وبدأ التطبيق على المباني السكنية منذ بداية شهر يوليو 2021 وتشمل جميع المباني السكنية بما يتضمن الفلل سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وكانت ملاذ للتأمين قد حققت صافي أرباح بالربع الأول 2021 بلغ 704 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 7.31%، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 50%.