شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو استئناف الايجابية-تحليل - 13-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية جديدة لنلاحظ تشكيله بذلك لموجه صاعدة متجاوزا مستوى 153.00 بهدف إيقاف النزف التصحيحي ومحاولة استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد والناتج عن تمركزه بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تسجيله للأهداف الإيجابي والتي قد تبدأ من 154.50 وصولا للقمة المحققة سابقا والمستقرة عند 156.10 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.80 و 154.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد