شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضغط على الحاجز- تحليل - 13-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب قرب الحاجز المتمثل بمستوى 131.10 متأثرا بالضغوط الإيجابية الناتجة عن اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 بالإضافة إلى تمركز المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية كما هو واضح بالرسم المرفق.

تعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام ثبات الحاجز الحالي, يدعونا لحيادية التداول لهذا اليوم وانتظار الإغلاق اليومي التالي لنتمكن من تأكيد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة, فثبات الحاجز سيدعم الترجيح السلبي والذي قد يستهدف بشكل أولي لمستوى 129.60, بينما اختراق الحاجز سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات تصحيحية صاعدة لينجذب بذلك نحو 131.70 وصولا نحو 133.30 قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.30 و 130.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي