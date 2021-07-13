شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم قرب المقاومة– تحليل - 13-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر البلاتين بتداولات يوم امس لضغوط إيجابية بفعل وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 لنلاحظ اقترابه بذلك من المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1135.00.

ثبات المقاومة المذكورة سابقا يشكل العامل الأساسي لتأكيد الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ومن ثم ليبدأ باستهداف المستويات السلبية المتمثلة بمستوى 1035.00 و 980.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 135.00 و 1090.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة