شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على سلبية سعر النحاس – تحليل- 13-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس التصحيحي الهابط بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بقوة الحاجز المتمركز عند 4.4100, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من الهبوط دون مستوى 4.1900 ليمكنه ذلك باختبار دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.0800.

لابد من التنويه إلى أن اندفاع التداولات فوق الحاجز المذكور سابقا والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ولنتوقع تشكيل السعر بذلك لاندفاع صاعد جديد ليكرر محاولات الوصول نحو 4.5300 و 4.7100 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100 و 4.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز