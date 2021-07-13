شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارات إيجابية – تحليل - 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب قرب مستوى 0.9135، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 0.9200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9110 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد