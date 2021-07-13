شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة – تحليل - 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار المقاومة المحورية 0.7500، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يظهر السعر محاولات تعافي وإيقاف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 0.7555 ثم 0.7615.

وحتى الآن، لا يزال الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة بثبات السعر دون 0.7500، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7430 والمقاومة 0.7540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط