شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق مستوى 74.70 بعد محاولة كسره يوم أمس، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج رأس وكتفين مقلوب يتواجد مستوى تأكيده عند 75.70، مما يعني بأن اختراق هذا المستوى سيقدّم حافز إيجابي قوي يدعم فرص الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 77.80.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 74.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.30 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد