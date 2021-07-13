شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية بعد التماسك فوق مستوى 73.30، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 76.95.

الثبات فوق 73.30 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.30 والمقاومة 76.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد