شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة لاختبار المقاومة 26.25، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 25.65 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.25 والثبات بإغلاق يومي فوقه سيفتح باب تحقيق مكاسب لحظية تبدأ بزيارة مناطق 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.70 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط