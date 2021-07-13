شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ويستقر فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار اختبار مستوى 1825.15 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1860.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1797.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد، ليتجه نحو 1770.00 كمحطة سلبية أولى.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد