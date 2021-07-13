شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على اجتماعات إكوفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى فعليات اجتماعات إكوفين في بروكسل والحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1863 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1861، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1875، بينما حقق الأدنى له عند 1.1859.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.4% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل نمو 0.5% في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته والتي قد تؤكد على نمو 0.2% ومقابل نمو 0.3% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت من قبل جميع مصارف المقاطعات الاثنى عشر في نظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن يشارك لاحقاً في حلقة نقاش تحت عنوان "تأملات في النظام القانون الجنائي والاقتصاد" ضمن فعليات نفس الندوة.