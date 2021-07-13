شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 20 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 23، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24 مقابل 37 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند 33.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الصيني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار مقابل 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار في آبار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 271 مليار يوان أي ما يعادل 44.4$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتباطؤ نمو الواردات دون فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي.

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قام الجمعة الماضية بخفض نسبة مطالبات الاحتياطي لدى المصارف الصينية بواقع 50 نقطة أساس، إي خفض المصارف للأموال التي تحتفظ بها في خزائنها كنسبة من إجمالي الودائع، وسيؤدي ذلك الخفض إلى زيادة المعروض من الأموال التي يمكن للمصارف إقراضها للشركات والأفراد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه توسع في التحفيز.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

وفي نفس السياق، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع وضع الحكومة اليابانية العاصمة طوكيو في حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، كما قد بدأت قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول وفقاً لتقرير وسائل الإعلام المحلية، وفي أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا تكافح مع الارتفاع الأخير في الإصابات.

ويأتي ذلك في ظلال القلق من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا، ويذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من تموز/يوليو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 186.64 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,035,037 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,115 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.77% ليربح 15.12 نقطة ويصل إلى المستوى 1,968.45، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.78% ليربح هو الأخر 223.04 نقطة ويصل إلى المستوى 28,792.06.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.04% ليخسر 1.83 نقطة ويصل إلى المستوى 5,130.88، بينما ارتفاع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.23% ليربح 8.19 نقطة ويصل إلى المستوى 3,556.02.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.89% ليربح 519.86 نقطة ويصل إلى المستوى 28,035.10، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.73% ليربح هو الأخر 23.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,270.06.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.13% ليربح 16.10 نقطة ويصل إلى المستوى 12,779.50، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.19% ليربح هو الأخر 13.93 نقطة ويصل إلى المستوى 7,347.40.