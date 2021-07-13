شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان والعلاقات العامة تكشف عن تصفية شركة "أنترماركتس" التابعة لها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن قرار الشركاء بتصفية الشركة الدولية للخدمات الإعلانية "أنترماركتس" وتعيين مصف.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق "تداول"، إنها تمتلك نسبة 51% من رأس مال "أنترماركتس" السعودية فى حين تمتلك شركة "أنترماركتس" نسبة 49% المتبقية.

وكانت "تهامة" قد أعلنت في وقت سابق تعليق نشاط "أنترماركتس" بناء على قرار مجلس الشركاء.

ونص قرار الشركاء على تعليق نشاط شركة "أنترماركتس" لفترة ستة أشهر اعتبارا من نهاية السنة المالية فى 31 ديسمبر 2011 تجدد لفترة أو فترات أخرى.

وتوقفت "أنترماركتس" عن العمل وعليه قررت شركة "تهامة" التوقف عن توحيد البيانات المالية لشركة "أنترماركتس" ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة، حيث تبلغ قيمة استثمار شركة "تهامة" في "إنترماركتس" لا شيء.

وصدر قرار الشركاء فى الشركة الدولية للخدمات الإعلانية "إنترماركتس" بتصفية وحل الشركة وتعيين مصفٍ للقيام بإجراءات التصفية.

وعلى صعيد آخر كانت تهامة للإعلان والعلاقات العامة قد أعلنت مؤخرا عن إبرامها إتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمي أي سي جي السعودية.