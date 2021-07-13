شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الكندوز من 130-150 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 13-7-2021، في ظل زيادة الإقبال حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وعن أسعار اللحوم الكندوز فسجلت 130-150 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.