الاقتصاد

اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار مقابل ما قيمته 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار في أيار/مايو الماضي،  بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 271 مليار يوان أي ما يعادل 44.4$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتباطؤ نمو الواردات دون فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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