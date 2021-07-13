شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار مقابل ما قيمته 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 271 مليار يوان أي ما يعادل 44.4$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتباطؤ نمو الواردات دون فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.