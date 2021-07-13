شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في سبعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.17% إلى مستويات 0.7489 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7476، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7495، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7475.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل 20 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 23، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24 مقابل 37 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند 33.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت من قبل جميع مصارف المقاطعات الاثنى عشر في نظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن يشارك لاحقاً في حلقة نقاش تحت عنوان "تأملات في النظام القانون الجنائي والاقتصاد" ضمن فعليات نفس الندوة.