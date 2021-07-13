شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم تقارير التمثيل التجارى حول الأسواق الأفريقية في زيادة صادرات مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول التمثيل التجاري الانتهاء من تكليفات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بالانتهاء من التقارير حول الأسواق الأفريقية وحجم التعاقدات والاتفاقات في هذه الأسواق، وذلك بهدف استغلال هذه البيانات والمعلومات لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقي.

وكلفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التمثيل التجارى المصرى بإعداد تقارير دورية ومفصلة عن الأسواق التصديرية المستهدفة ضمن خطة استغلال مكاتب التمثيل التجاري في معرفة احتياجات السوق الأفريقي في إطار سعي مصر لزيادة التصدير للقارة السمراء.

المتابع لوضع الصادرات المصرية للسوق الإفريقي، يرى أنه ليس على المستوي المطلوب، وذلك أن الصادرات المصرية لا تزال تسجل متوسطا بين 3.5 إلى 4 مليار دولار سنوياً، وهي أرقام ضعيفة لا ترقي إلى مستوى العلاقات بين القاهرة وكافة دول القارة السمراء.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الصادرات المصرية لأفريقيا خلال عام 2020 بدون الدول العربية سجلت 3.854 مليار دولار، الأمر الذى يحتاج مزيد من الجهد للارتفاع بهذا الرقم خاصة أن حجم التجارة في القارة السمراء يصل إلى 500 مليار دولار.

ويتضمن برنامج دعم الصادرات الجديد المقرر تطبيقه هذا الشهر المقبل منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50%أ إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات، عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.

وتحاول مصر جاهدة الارتقاء بمستوى الصادرات إلي الدول الأفريقية خاصة أن السوق الإفريقية واعد جدا، ويستقبل واردات سنوية بمليارات الدولارات.