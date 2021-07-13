شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجبس (2090) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 57.00، ما أدى لتسجيل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.06% بما يعادل -1.70 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه اختراق أولاً مستوى المقاومة 57.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 62.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.40 ومستوى المقاومة 57.00.