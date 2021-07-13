شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.16% ليخسر السهم نحو 5 هللة، وقد جاء أداء السهم بهذا التذبذب نتيجة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يشكل قليلاً من الدعم في محاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 32.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 29.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 32.00.