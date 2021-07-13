شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يحلق عالياً – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مبكو (1202) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.58% ليكسب السهم نحو 55 هللة، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.10، ليستهدف مستوى المقاومة 37.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.55 ومستوى المقاومة 37.70.