شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يحاول تصحيح الاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر كسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.37% ليخسر السهم نحو 10 هللة، وقد وصل السهم بانخفاضه الأخير لاستناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص جزء من خسائره المبكرة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 25.95، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 23.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 27.80.