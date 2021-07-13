شكرا لقرائتكم خبر عن الانابيب السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأنابيب السعودية (1320) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشر توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 35.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.95 ومستوى المقاومة 33.60.