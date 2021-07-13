شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتلقى البعض من الزخم الإيجابي – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.94% ليكسب السهم نحو ريال، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 107.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 99.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 104.60 ومستوى المقاومة 111.20.