الاقتصاد

الرياض يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل صباحي – 13-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.20% ليكسب السهم نحو 5 هللة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره خط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع وجود ضغط سلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 26.00، ليستهدف مستوى الدعم 24.80.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 26.55.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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