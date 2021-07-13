شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.20% ليكسب السهم نحو 5 هللة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره خط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع وجود ضغط سلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 26.00، ليستهدف مستوى الدعم 24.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 26.55.