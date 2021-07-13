شكرا لقرائتكم خبر عن اكسا التعاونية يجد بعض الدعم – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اكسا التعاونية (8250) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.38% ليكسب السهم نحو 15 هللة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.80 ومستوى المقاومة 40.30.