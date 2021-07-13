شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الواحة (3007) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.47% بما يعادل 1.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 85.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 94.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.90 ومستوى المقاومة 94.30.