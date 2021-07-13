شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع الثقة في الأعمال في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11 مقابل ما قيمته 20 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 23، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24 مقابل ما قيمته 37 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 33.