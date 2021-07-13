شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتلقى بعض الدعم – تحليل صباحي – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 10.20 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة الاستقرار أعلى مستوى 10,745.92، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,800.