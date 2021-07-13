شكرا لقرائتكم خبر عن منها فول الصويا.. تعرف على قائمة السلع الأكثر استيرادا في أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية في شهر أبريل الماضي، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.1٪، حيث وصلت 5.92 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، والدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها ضمت كلا من الواردات من فول الصويا بقيمة 266.9 مليون دولار في أبريل الماضي، بينما كانت 123.9 مليون دولار في ابريل عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 115.4%، يليها واردات الزيوت المكررة وبلغت قيمتها 114.7 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 75.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 52.6%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪، حيث ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 47.4٪، حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهــر أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12٪".