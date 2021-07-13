شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يتحرك لاسفل -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 13.31 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد اشارة سلبية قد ترسل السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 13 ريال كمستوى اول ثم 12 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12.70 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.09 ريال وبين مستوى المقاومة هو 13.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط