شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 48.90 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة 51 فلس، حيث يقابل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 45.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 50.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط