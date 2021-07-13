شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط قصير الأجل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 289 فلس،في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة مما يشير الى امكانية ان تستمر الضغوط البيعية على السهم للوصول به لمستوى الدعم القوي عند 250 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم تجاوز السهم لمستوى 320 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 283.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 294.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط