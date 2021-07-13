شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا (ASIYA) يسجل اعلى مستوى في اربعة سنوات -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 47.50 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في اربعة سنوات، لينجح بذلك في تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 45 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 55 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 45 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 46 وبين مستوى المقاومة هو 51.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد