شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 128 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 122 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 132 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 125 فلس وبين مستوى المقاومة هو 130 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط