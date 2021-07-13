شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 4.441 ريال، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 4.48 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 4.42ريال كمستوى اول ثم 4.35 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 4.48 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط