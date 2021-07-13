شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 15.50 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 15.80 ريال، والذي نتوقع ان يضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 14.70 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 16 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.38 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط