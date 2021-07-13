شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 3.25 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 3.175 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3.10 ريال كمستوى اول ثم 3 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.25 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط