شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 147 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة شراء، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 165 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 140 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 144 وبين مستوى المقاومة هو 154 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد