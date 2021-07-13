شكرا لقرائتكم خبر عن المصالح ع (MASSALEH) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 47.10 فلس، مستقرا اسفل مستوى الدعم السابق عند 49 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 40 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 42.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 50.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط