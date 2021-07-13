شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق عند مستوى 6911 نقطة،في ظل استمرار الاداء السلبي للمؤشرات الفنية، حيث يعكس مؤشر استوكاستيك امكانية مواصلة المؤشر تراجعه للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 6850 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6970نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,900 بينما مستوى المقاومة هو 6,930 نقطة